(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Continua la rubrica dedicata alle “”, con particolare riferimento al ruolo del portiere. Per questo l’appuntamento odierno verte sue sulla sua carriera in giro per l’Italia. Su tutte, da citare sono Sampdoria, Brescia, Lazio e Torino, con una brevissima parentesi in terra inglese, vestendo la maglia dell’Ipswich Town. Tra alti e bassi, l’estremo difensore classe ’75 può comunque vantare un ottimo percorso e ha, pertanto, lasciato un bel ricordo nel cuore di tutti i tifosi.: i primi anni Dopo aver narrato le gesta – e le rispettive carriere – di Chimenti e Toldo, si passa ad un altro portiere degno di nota. Nato a Parma l’11 Febbraio 1975,ha mosso i primi passi nel mondo del calcio dai 18 anni, ...

Advertising

11contro11 : Vecchie Glorie: parliamo di Matteo Sereni #Brescia #Empoli #IpswichTown #Lazio #Piacenza #Sampdoria #Torino… - DrKrapulaJulius : @muntzer_thomas Sono in gara alcune vecchie glorie del Commonwealth, NZ ????con il divieto di fumo ai nati dal 2008 i… - marsintheclouds : @Gabri_strawb Si lui a discutere con la nonna di queste vecchie glorie ?? mentre Tommy sarà lì tipo… - CampioneOmaggio : @fra_impronta @_dajedepunta_ Mi ricorda l'armadietto delle medicine della Juventus di Agricola: farmaci per ogni pa… - 11contro11 : Vecchie Glorie: parliamo di Francesco Toldo #Fiorentina #Inter #Milan #Ravenna #Trento #Focus #SerieA #11contro11 -

Ultime Notizie dalla rete : Vecchie Glorie

IGN ITALY

advertisement Saturo di omaggi alledella musica italiana (non sono mancati i saluti di Toto Cutugno e Albano , ma anche dell'amico di Orietta Berti , Fedez ), maniere e gesti da prima ...... il servizio on demand dell'azienda giapponese è progressivamente migliorato e si è aggiornato di volta in volta accogliendo al suo internodel passato e produzioni third party ...“Mio padre Mario – precisa Giovanni Buti – è stato un valido giornalista sportivo, collaboratore per anni di testate come “L’informatore sportivo”, e i quotidiani “Il Mattino” e “La Nazione”. Aveva in ...Tante nuove emozioni ha in serbo Il Paradiso delle Signore nelle puntate in onda su Rai 1 dal 10 al 14 gennaio. Al centro dell'attenzione ci sarà Flora Ravasi, che sarà più decisa che mai a lasciare v ...