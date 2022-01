Traffico Roma del 05-01-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani aNord sulla Salaria nei pressi dell’aeroporto dell’Urbe si circola su parte della carreggiata per lavori all’ impianto semaforico al momento si registrano rallentamenti e code nelle due direzioni regolare illungo le due carreggiate del raccordo anulare in città diverse invece gli incidenti proprio per incidente difficoltà di transito in viale Jonio altezza via Matteo Bandello e poi su via Anastasio II nei pressi di via Cardinal Tripepi altri due incidenti stanno provocando rallentamenti su via di Torrevecchia incrocio con via Cesare Vigna e su via di Tor Bella Monaca altezza Viale ciambellotti lavori di potatura e invece fino al 15 gennaio su via Cristoforo Colombo che è ridotta tra via Laurentina è via di Malafede inevitabili disagi nelle ore di ...