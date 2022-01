(Di mercoledì 5 gennaio 2022) È un accordo culturale di “straordinaria importanza internazionale” quello che la Sicilia ha sottoscritto con la Grecia, che prevede il trasferimento addel frammento di una lastra appartenente alorientale del, attualmente custodito nel Museo archeologico regionale A. Salinas di Palermo. Si tratta del cosiddetto “Reperto Fagan”, frammento in marmo pentelico che raffigura il piede o della first appeared on il Mattino di Sicilia.

Advertising

OnlineAletheia : Torna ad Atene il frammento del Partenone custodito a Palermo - ilmattinodisici : Torna ad Atene importante fregio del #Partenone: È un accordo culturale di “straordinaria importanza internazionale… - AgCultNews : Torna ad #Atene un frammento del #Partenone custodito a Palermo #diplomaziculturale - Lasiciliaweb : Frammento del Partenone dalla Sicilia torna in Grecia Ma da Atene arriveranno nell'Isola altri due importanti reper… - HankHC91 : RT @ArteMagazine: Torna ad Atene un Frammento del Partenone custodito a Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Atene

... e grande spazio avrà anche la canzone napoletana con brani come "O Sole mio", "a Sorrento", "... la prestigiosa rassegna musicale che da ben 15 anni porta nella Piccoladella Versilia le ...Raffaello Sanzio, Stanza della Segnatura, Scuola di, 1509 - 1511, Musei Vaticani - © ... Venerdì 7 in prima seratacome di consueto l'appuntamento con Art Night e con Neri Marcoré. La ...Il governo tira dritto e il rientro a scuola è confermato per il prossimo 10 gennaio . Alcune regioni, come la Sicilia, nelle quali si tornava in classe già il 7, hanno deciso di adeguarsi al resto d' ...Fiyaz ha conservato il diploma della Summerschool di Sant'Egidio della scorsa estate e lo mostra con orgoglio. Lo sapeva che sarebbero tornati. Quelli sono amici che non si dimenticano di te. E infatt ...