Scuola | nel Lazio si torna in classe dal 10 | Di Berardino ' potenzieremo tracciamento'

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - Il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato l'ordinanza per la riapertura delle attività didattiche delle scuole del Lazio e delle Istituzioni Formative che erogano percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) che riprenderanno in presenza il giorno 10 gennaio 2022. "Nel Lazio la riapertura della Scuola in presenza il prossimo 10 gennaio, data unica per tutti gli Istituti della Regione, è un segnale molto importante di continuità che vogliamo dare agli studenti e alle loro famiglie, agli insegnanti e al personale scolastico. Ricordiamo infatti che era prevista per circa il 20% degli Istituti la riapertura venerdì 7 gennaio e grazie a questo provvedimento il rientro a Scuola in presenza sarà per tutti lunedì", spiega l'assessore ...

Scuole, il Lazio rinvia la riapertura al 10 gennaio "Nel Lazio la riapertura della scuola in presenza il prossimo 10 gennaio, data unica per tutti gli Istituti della Regione, è un segnale molto importante di continuità che vogliamo dare agli studenti ...

