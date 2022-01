Regina Elisabetta | sempre più sola | l’addio è straziante

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Lasta vivendo i primi giorni del 2022 pensando che non potrà essere certo peggiore del 2021. Un anno, quello appena trascorso, che le ha riservato troppi dolori devastanti. L’ultimo soltanto pochi giorni fa.-AltranotiziaAd aprileII d’Inghilterra compirà 96 anni. Una vita lunghissima e straordinaria, dove le gioie private e le soddisfazioni pubbliche sono state infinite, ma dove, però, non sono mancati strazianti dolori. Fin da quell’ormai lontanissimo 6 febbraio 1952, il giorno della morte di suo padre, il Re Giorgio VI del Regno Unito, scomparso a soli 57 anni. Le festività natalizie del 2021 sono state tra le più dolenti per l’anziana sovrana. Un anno che le ha riservato tante amarezze e troppi dolori. La perdita di persone care che, ...

La decisione è arrivata a poche settimane dalla rimozione dellaII come capo di Stato. Barbados ha eletto a ottobre Sandra Mason alla presidenza della Repubblica. L'economia delle ...La coppia, infatti, sarebbe intenzionata a recarsi a Londra in occasione dei festeggiamenti del Giubileo di Platino della. L'occasione, se confermata, permetterebbe alla Sovrana di ...L'attrice Maureen Lipman che ha dichiarato che l’attrice non può interpretare quel personaggio non essendo ebrea ...Di sicuro grazie a quella bimba americana di appena un anno Sua Maestà, e la royal family britannica, stanno vivendo a dispetto di Meghan Markle un nuovo picco di popolarità Dall'edizione americana di ...