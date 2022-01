“Razze inferiori”, “Hitler moderato”: l’incredibile tweet di Malan in difesa di Djokovic (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Per arrivare a difendere la decisione di Tennis Australia di lasciare che Novak Djokovic partecipi agli Australian Open nonostante non sia vaccinato il senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan è arrivato a inscenare un paragone che ha del raccapricciante. Rispondendo al giornalista e direttore dell’edizione di Torino del Corriere della Sera Marco Castelnuovo, che si era augurato che gli altri tennisti annunciassero di non voler sfidare il privilegiato numero uno al mondo, Malan ha scritto: “Gli atleti ariani della Germania di Hitler alle Olimpiadi del 1936 gareggiarono senza fiatare con quelli delle ‘Razze inferiori’. Ma, si sa, quell’Hitler era troppo moderato, vero?”. Gli atleti “ariani” della Germania di Hitler alle Olimpiadi del ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Per arrivare a difendere la decisione di Tennis Australia di lasciare che Novakpartecipi agli Australian Open nonostante non sia vaccinato il senatore di Fratelli d’Italia Lucioè arrivato a inscenare un paragone che ha del raccapricciante. Rispondendo al giornalista e direttore dell’edizione di Torino del Corriere della Sera Marco Castelnuovo, che si era augurato che gli altri tennisti annunciassero di non voler sfidare il privilegiato numero uno al mondo,ha scritto: “Gli atleti ariani della Germania dialle Olimpiadi del 1936 gareggiarono senza fiatare con quelli delle ‘’. Ma, si sa, quell’era troppo, vero?”. Gli atleti “ariani” della Germania dialle Olimpiadi del ...

