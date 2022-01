Papa Francesco: "Le coppie non vogliono più figli, ma hanno cani e gatti" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Oggi la gente non vuole avere figli, o uno e non di più. Tante coppie non vogliono. Ma hanno due cani, due gatti. Sì, cani e gatti occupano il posto dei figli". Lo ha detto il Papa parlando a braccio all'udienza generale... Leggi su europa.today (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Oggi la gente non vuole avere, o uno e non di più. Tantenon. Madue, due. Sì,occupano il posto dei". Lo ha detto ilparlando a braccio all'udienza generale...

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco Papa Francesco: "Non bisogna avere paura di scegliere la via dell'adozione" ROMA - 'Non basta mettere al mondo un figlio per dire di esserne anche padri o madri'. Lo ha detto Papa Francesco nella catechesi dell'udienza generale di stamani. Continuando il ciclo di catechesi su San Giuseppe, ha incentrato la sua riflessione sul tema: 'San Giuseppe, il padre putativo di Gesù' ...

Mons. Gallagher a Beirut in febbraio per preparare la visita di Francesco ... segretario vaticano per i rapporti con gli Stati, è atteso in Libano all'inizio di febbraio per una visita che secondo alcune fonti a Beirut preparerà quella di papa Francesco. L'occasione ufficiale ...

Papa Francesco: la gente non vuole avere figli. "Si incoraggi l'adozione"

Adozioni, Lojudice: “Grazie al Papa per le sue parole, urgente semplificare l’iter per le procedure” “Desideriamo ringraziare Papa Francesco per avere ancora una volta dato voce ai tanti bambini in attesa di adozione e per avere incoraggiato le famiglie che scelgono questa forma più alta di amore e d ...

