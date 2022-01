Oro: prezzo in lieve calo a 1.813,5 dollari (Di mercoledì 5 gennaio 2022) prezzo dell'oro in lievissimo calo questa mattina sui mercati delle materie prime. Il metallo prezioso con consegna a febbraio passa di mano a 1.813,50 dollari l'oncia con una riduzione dello 0,06% ( -... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022)dell'oro in lievissimoquesta mattina sui mercati delle materie prime. Il metallo prezioso con consegna a febbraio passa di mano a 1.813,50l'oncia con una riduzione dello 0,06% ( -...

Dopo trent'anni torna l'ombra dell'Urss sull'Ucraina ... ha assicurato il neo cancelliere tedesco Olaf Scholz, in caso di attacco pagherà "un prezzo alto". ... Mosca però, nel frattempo, ha accumulato oro nei forzieri al posto di dollari. Il ruolo chiave ...

Primo giorno di saldi Ecco le sei regole d’oro Federmoda: la spesa media prevista è di 119 euro a persona, in leggero aumento rispetto ai 115 di previsione del 2021, ma in netto calo ai 160 stimati nel 2020 ...

