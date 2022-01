Milan, blitz di Maldini: l’attaccante è ad un passo! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Milan, attraverso un improvviso blitz messo in atto da Maldini, è vicinissimo ad un attaccante del Nantes. Secondo La Gazzetta dello Sport, il nome in questione è Kolo Muani. Quest’ultimo, sarebbe dovuto arrivare a Milano la prossima estate a parametro zero, ma la concorrenza spietata di Marsiglia e Eintracht Francoforte, ha spinto la dirigenza rossonera ad anticipare l’operazione già per questa sessione di mercato. Foto getty.Muani, Milan, calciomercatoQualora Muani dovesse arrivare al Milan, ecco che Pietro Pellegri potrebbe essere ceduto in prestito in una squadra che gli consenta di poter giocare di più. Piero Inferrera Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il, attraverso un improvvisomesso in atto da, è vicinissimo ad un attaccante del Nantes. Secondo La Gazzetta dello Sport, il nome in questione è Kolo Muani. Quest’ultimo, sarebbe dovuto arrivare ao la prossima estate a parametro zero, ma la concorrenza spietata di Marsiglia e Eintracht Francoforte, ha spinto la dirigenza rossonera ad anticipare l’operazione già per questa sessione di mercato. Foto getty.Muani,, calciomercatoQualora Muani dovesse arrivare al, ecco che Pietro Pellegri potrebbe essere ceduto in prestito in una squadra che gli consenta di poter giocare di più. Piero Inferrera

