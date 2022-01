Mercato Juve | Allegri chiarisce la situazione del giocatore!

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)ladi un giocatore estremamente importante per lantus. Infatti, le voci che negli ultimi giorni hanno dato Morata ad un passo dal Barcellona si sono raffreddate, il motivo è riconducibile alla volontà dell’allenatore bianconero di non privarsi del suo attaccante. La priorità attualmente va alla, è questo l’esito del colloquio avvenuto trae Morata. Il calciatore spagnolo ad oggi rimane a Torino, e con ogni probabilità scenderà in campo domani contro il Napoli. Morata,Nonostante i messaggi lusinghieri di Xavi, il centravanti non partirà, almeno che non si trovi un sostituto. Secondo La Gazzetta dello Sport, larimane da monitorare, il...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, l'attesa è (quasi) finita: si scioglie il nodo Icardi. E con Morata patto di ferro - Gazzetta_it : Lukaku sul mercato: la Juve spera e riapre la caccia a #Vlahovic - Jgirpel : RT @ilciccio67: Quante operazioni di mercato farà la juve a gennaio? RT please. - Antinovax : - Moixus1970 : RT @Gazzetta_it: Juve, l'attesa è (quasi) finita: si scioglie il nodo Icardi. E con Morata patto di ferro -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juve

Calciomercato.com

Laattende, un primo contatto con il PSG c'è stato ma si muoverà concretamente solo quando le condizioni saranno chiare e realmente convenienti. E per adesso responsabilizza Morata. Non perderti ...Il gallese, nonostante sia stato messo ufficialmente suldalla, ha però fatto sapere di non avere intenzione di trasferirsi al Burnley : starebbe aspettando una proposta più allettante ...O almeno per adesso? La candidatura di Mauro Icardi è presente, per la successiva estate si fanno avanti Scamacca e Vlahovic. La Juve sonda il mercato, di tempo ce n’è ancora.Attaccante finito un po' nel dimenticatoio per quel che riguarda la Juventus, Julian Alvarez, bomber classe 2000 del River Plate e della nazionale argentina, continua ad avere mercato in ...