Lazio, il 10 gennaio 2022 riaprono tutte le scuole: ecco dove fare i tamponi, l’elenco dei drive in (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Niente didattica a distanza, nel Lazio le scuole, dopo la ‘pausa’ natalizia, riapriranno lunedì 10 gennaio 2022. A confermarlo è stato poco fa proprio il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, mentre in molti si aspettavano una chiusura o uno slittamento per ritornare a scuola, visto l’incremento dei contagi. Ma niente da fare nel Lazio, dove per rientrare tra i banchi in totale sicurezza dal 7 gennaio prossimo verranno messi a disposizione ben 27 drive in per potenziare il contact tracing e scovare gli eventuali casi positivi. Lazio, il 10 gennaio 2022 riaprono le scuole: ecco dove fare i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Niente didattica a distanza, nelle, dopo la ‘pausa’ natalizia, riapriranno lunedì 10. A confermarlo è stato poco fa proprio il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, mentre in molti si aspettavano una chiusura o uno slittamento per ritornare a scuola, visto l’incremento dei contagi. Ma niente danelper rientrare tra i banchi in totale sicurezza dal 7prossimo verranno messi a disposizione ben 27in per potenziare il contact tracing e scovare gli eventuali casi positivi., il 10lei ...

nzingaretti : Nel Lazio a scuola tutti dal 10 gennaio. Da venerdì 7 saranno potenziati i servizi di tracciamento per gli studenti… - RegioneLazio : Sta circolando in queste ore sui social una fake news in cui si annuncia una imminente ordinanza per avviare la did… - RegioneLazio : #Scuola Firmata l’ordinanza per la riapertura delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado del Laz… - JohnnyB23362177 : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente della Regione Lazio Zingaretti ha firmato l'ordinanza per la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado… - letiziadavoli : RT @RegioneLazio: #COVID: Regione Lazio, Scuole: Sarà potenziato il contact tracing con drive-in a disposizione degli studenti a partire d… -