Kazakistan, se l’Italia teme l’effetto domino (Di mercoledì 5 gennaio 2022) l’Italia segue con apprensione il caos in Kazakistan. Uno dei Paesi satellite più vicini alla Russia di Vladimir Putin è in pieno tumulto. Da Almaty a Nur Sultan, le principali città kazake sono travolte da proteste di piazza su larga scala. Il casus belli è l’aumento dei prezzi del carburante. Ma la sommossa si è presto trasformata in un guanto di sfida al regime di Nursultan Nazarbayev, ex presidente ancora oggi uomo-ombra del potere kazako. Un primo conto è già stato presentato: più di 200 arresti, internet censurato, polizia schierata in tenuta antisommossa e un governo-fantoccio costretto alle dimissioni di massa dal presidente Kassym-Jomart Tokayev. Un secondo conto, più salato, può arrivare nei prossimi quindici giorni, quanto durerà lo stato d’emergenza. L’Europa guarda preoccupata ai sommovimenti del Paese ex-sovietico, il più grande dell’Asia ... Leggi su formiche (Di mercoledì 5 gennaio 2022)segue con apprensione il caos in. Uno dei Paesi satellite più vicini alla Russia di Vladimir Putin è in pieno tumulto. Da Almaty a Nur Sultan, le principali città kazake sono travolte da proteste di piazza su larga scala. Il casus belli è l’aumento dei prezzi del carburante. Ma la sommossa si è presto trasformata in un guanto di sfida al regime di Nursultan Nazarbayev, ex presidente ancora oggi uomo-ombra del potere kazako. Un primo conto è già stato presentato: più di 200 arresti, internet censurato, polizia schierata in tenuta antisommossa e un governo-fantoccio costretto alle dimissioni di massa dal presidente Kassym-Jomart Tokayev. Un secondo conto, più salato, può arrivare nei prossimi quindici giorni, quanto durerà lo stato d’emergenza. L’Europa guarda preoccupata ai sommovimenti del Paese ex-sovietico, il più grande dell’Asia ...

Advertising

MimmoDOrazio : Trova le #differenze tra il Kazakistan e l'Italia. Con un governo tipo #Draghi, in questa repubblica, sarebbe scopp… - MarySpes : RT @Masssimilianoo: Violente proteste in Kazakistan per l'aumento dei prezzi del carburante lpg (gas di petrolio liquefatti) Come in Itali… - Italia_Notizie : L'aumento del prezzo del gas infiamma il Kazakistan: proteste e scontri, assaltata la sede del comune ad Almaty - EPICURO39417589 : RT @Masssimilianoo: Violente proteste in Kazakistan per l'aumento dei prezzi del carburante lpg (gas di petrolio liquefatti) Come in Itali… - Alessandrobarix : RT @Masssimilianoo: Violente proteste in Kazakistan per l'aumento dei prezzi del carburante lpg (gas di petrolio liquefatti) Come in Itali… -