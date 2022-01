Gf Vip: Sponsor in Fuga! Ecco Perché! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sui social, in queste ultime ore, non si parla d’altro che di una fuga degli Sponsor dal Gf Vip. Sarà davvero così o si tratta di un normale avvicendamento? Al momento resta un mistero, ma in molti sospettano che molti brand abbiano deciso di troncare la loro collaborazione con il reality di Signorini a causa dei recenti comportamenti di alcuni Vipponi, ritenuti troppo offensivi e aggressivi. Ecco quello che sta succedendo in queste ultime ore nella casa di Cinecittà! Gli Sponsor fuggono dal Gf Vip? In queste ultime ore, nella casa del Grande Fratello Vip, stanno avvenendo dei cambiamenti. Nello specifico, i Vipponi sono stati chiamati a radunare tutti i prodotti degli Sponsor che avrebbero deciso di rescindere il contratto con il reality. Si tratta di marchi più o meno famosi e che riguardano il cibo, il fitness, fino ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sui social, in queste ultime ore, non si parla d’altro che di una fuga deglidal Gf Vip. Sarà davvero così o si tratta di un normale avvicendamento? Al momento resta un mistero, ma in molti sospettano che molti brand abbiano deciso di troncare la loro collaborazione con il reality di Signorini a causa dei recenti comportamenti di alcuni Vipponi, ritenuti troppo offensivi e aggressivi.quello che sta succedendo in queste ultime ore nella casa di Cinecittà! Glifuggono dal Gf Vip? In queste ultime ore, nella casa del Grande Fratello Vip, stanno avvenendo dei cambiamenti. Nello specifico, i Vipponi sono stati chiamati a radunare tutti i prodotti degliche avrebbero deciso di rescindere il contratto con il reality. Si tratta di marchi più o meno famosi e che riguardano il cibo, il fitness, fino ...

