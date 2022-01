Gammino | il boss mafioso arrestato grazie a Google Maps

Advertising

"Come avete fatto a trovarmi? Da dieci anni non telefonavo più alla mia famiglia", ha sbottato il giorno della cattura, il 17 dicembre, alle porte di Madrid. Gioacchino, ilagrigentino della "Stidda" su cui aveva indagato il giudice Falcone negli anni Ottanta, si sentiva sicuro nei panni di un insospettabile commerciante e chef a Galapagar, cittadina di ...Scovato in Spagna, dopo venti anni di ricerche e ... grazie a Google Maps. E' stato arrestato così ilagrigentino Gioacchino. E' immortalato da Google Maps davanti al suo negozio, a Galapagar, cittadina di 25mila abitanti, vicino Madrid, nella quale si era reinventato una vita da ...Scovato in Spagna, dopo venti anni di ricerche e ... grazie a Google Maps. E' stato arrestato così il boss agrigentino Gioacchino Gammino. E' immortalato da Google Maps davanti al suo negozio, a Galap ...Il 61enne era tra i cento latitanti più ricercati d?Italia. Il boss della Stidda di Agrigento è stato fermato a Galapagar (Madrid). Era evaso nel 2002 da Rebibbia mentre si girava un film. Dopo quasi ...