Covid | Mollicone Fdi | ' estensione green pass discriminatoria'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - “Come ha detto Giorgia Meloni, i risultati dei provvedimenti che il governo ha preso nei mesi scorsi sono sotto gli occhi di tutti:, supere obblighi vaccinali imposti indirettamente non sono serviti in nessun modo a fermare i contagi. Il governo, il Comitato tecnico scientifico e le "viro-star" che cantano le canzoni di Natale hanno bombardato per mesi gli italiani con l'idea che gli strumenti liberticidi erano necessari ad “avere la garanzia di ritrovarsi tra persone non contagiose. L'dele va contro il regolamento di istituzione deleuropeo: il punto 36, infatti, dice che è necessario evitare la discriminazione ...