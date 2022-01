**Covid: cabina regia, incrementare smart working secondo regole vigenti** (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – Per contrastare l’aumento dei contagi, e frenare la corsa della variante Omicron, bisogna incentivare il ricorso allo smart working nella cornice delle regole vigenti, e questo sia nel settore pubblico che in quello privato. Sarebbe questa l’indicazione emersa dalla cabina di regia col premier Mario Draghi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – Per contrastare l’aumento dei contagi, e frenare la corsa della variante Omicron, bisogna incentivare il ricorso allonella cornice dellevigenti, e questo sia nel settore pubblico che in quello privato. Sarebbe questa l’indicazione emersa dalladicol premier Mario Draghi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

