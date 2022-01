Covid, Autolinee Toscane: 530 autisti in quarantena. Servizio a rischio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) E' a rischio la regolarità del Servizio bus di Autolinee Toscane: l'azienda fa saopere che ben 53 autisti sono in quarantena per il Covid. «Come purtroppo temevamo - si legge in una nota firmata dal presidente di utolinee Toscane, Gianni Bechelli - l'aumento dei casi di positivi al Covid e le quarantene collegate stanno mettendo in seria crisi tutti i servizi pubblici, ovunque, e quindi anche la gestione del trasporto pubblico locale su gomma in tutta la Toscana» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) E' ala regolarità delbus di: l'azienda fa saopere che ben 53sono inper il. «Come purtroppo temevamo - si legge in una nota firmata dal presidente di utolinee, Gianni Bechelli - l'aumento dei casi di positivi ale le quarantene collegate stanno mettendo in seria crisi tutti i servizi pubblici, ovunque, e quindi anche la gestione del trasporto pubblico locale su gomma in tutta la Toscana» L'articolo proviene da Firenze Post.

