Choc al cimitero | crollo improvviso | almeno 200 cadaveri fuori dalle bare

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Incredibile episodio nella città di Napoli e precisamente nel quartiere di Poggioreale. Unha colpito ilcittadino e immediatamente è stato vietato l’accesso degli utenti, che non hanno potuto fare visita ai propri cari. Stando alle prime informazioni rese note in queste ore, coinvolti i loculi comuni e le cappelle gentilizie. Queste ultime hanno subito dei danni, che sono considerati molto gravi. In particolare, è risultata totalmente crollata la struttura appartenente all’arciconfraternita dei Dottori. E una prima stima fatta neldi Napoli di Poggioreale è decisamente molto pesante. Infatti,200 salme di defunti sonouscite dalla bara e adesso si trovano tra le macerie causate dal cedimento. Sono state fatte diverse ipotesi sulle ...

sudreporter : Choc a #Napoli, crollo al cimitero: bare scoperchiate e cadaveri fuoriusciti - GazzChianti : GREVE IN CHIANTI - Otto tombe vandalizzate, croci di legno date alle fiamme: choc nel cimitero di Casole (Greve). L… -

Ultime Notizie dalla rete : Choc cimitero

Edizione Napoli

aldi Poggioreale , il più famoso della città di Napoli (lì sono sepolti anche grandi artisti come Totò). All'apertura, i custodi hanno constatato il crollo di una cappella , avvenuto ...... nel tragico incidente nautico avvenuto nelle acque del Garda a Salò, a presentarsi al... Secondo quanto riferito dal connazionale dei due professionisti, Kassen era bagnato, sottoperché ...Una tragedia sfiorata. Non la prima e, anche se difficile da accettare, non l'ultima. La speranza dei cittadini che questa città possa non essere più associata alla ...Il giovane calciatore #MicheleLoConte di 29 anni è morto nel sonno: è risultato positivo al covid. Ariano sotto choc ...