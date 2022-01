Calciomercato Juve | il PSG propone uno scambio per Icardi | la risposta

(Di mercoledì 5 gennaio 2022): il Psg voleva un bianconero! Ecco ladi Cherubini alla proposta del club francese. I dettagli Secondo quanto riferito da Le Parisien, il Psg avrebbe chiesto Moise Kean allanell’ambito dell’operazione. L’attaccante argentino è un obiettivo di Cherubini, con Leonardo che avrebbe risposto chiedendo il classe 2000, già in Francia lo scorso anno. Secco no, però, da parte dellantus, che ha subito scartato l’opzione di lasciare partire il suo attaccante. Prosegue, comunque, il filo diretto per Maurito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Juve, l'attesa è (quasi) finita: si scioglie il nodo Icardi. E con Morata patto di ferro - Gazzetta_it : Lukaku sul mercato: la Juve spera e riapre la caccia a #Vlahovic - Gazzetta_it : calciomercato #Scamacca, l'Inter rilancia. Mossa anti-Juve da 45 milioni per averlo in estate - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Napoli, contro la #Juve senza #Zielinski, #Lobotka e #Rrhamani: contatti stretti con positivi al #Covid - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Juve, UFFICIALE: #Arthur negativo al tampone, torna a disposizione di Allegri -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve

Commenta per primo E' caos in Serie A, il Covid continua a condizionare il programma del campionato. Dopo l'ufficialità di rimandare alcune partite a causa di focolai Covid, secondo l'Ansa il Napoli ...Juventus, per l'attaccante obiettivo bianconero ci sarebbero altri bianconeri, ovverosia il Newcastle pronto a chiuderlo.Juventus, uno scontro a tinte tutte bianconere. Come sappiamo Aubameyang è in uscita dall'Arsenal di Arteta. Messo fuori rosa il giocatore si appresta a salutare i Gunners già nel ...Juve-Napoli si giocherà? Il dubbio è legittimo ... È stato inoltre ribadito alla Società Calcio Napoli che il gruppo squadra, alla luce dell'acclarato focolaio di positività che tra l'altro presenta ...Per i bianconeri cinque giorni di quarantena disposti dall'Azienda sanitaria dopo gli ultimi casi di positività. Triestina, 12 negativizzati ...