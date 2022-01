Cagliari | Godin vicino al Genoa | pronto lo scambio con un altro difensore

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Calciomercato: il club sardo e ilsarebbero vicini a chiudere la trattativa percon la formula di unoalla pari Il futuro di Diegopotrebbe proseguire in Italia. Non è una novità che traci siano stati diversi contatti per far decollare lo–Biraschi. Secondo quanto riportato questa mattina da La Nuova Sardegna, la pista che porterebbe l’uruguaiano a Genova si fa sempre più calda. Il tecnico Shevchenko ha bisogno di rinforzi ed esperienza e il Faraone potrebbe essere il giocatore ideale. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

macho_morandi : @Maldi___ @Wazza_CN Godin era al Cagliari lacrimo - boats_459 : @Wazza_CN Godin che era del cagliari - _MDelon : @Wazza_CN ma pure quella di young: al tempo perisic non stava rendendo bene, anzi. Godin era già al Cagliari. - CagliariNews24 : Godin Genoa, la pista si scalda: le ultime sul difensore del Cagliari - ingrogna : RT @ProfidiAndrea: ???? #SkySport: '#Godin offerto in uno scambio al #Genoa' 'Dopo #Lovato e Goldaniga, il #Cagliari sta trattando anche Bir… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Godin

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'Atletico Mineiro starebbe pensando a Diegoper colmare le partenze di Junior Alonso e Nathan Silva Ildestinati a separarsi, ma questa non è una novità per l'ex difensore dell'Inter. L'uruguaiano a breve dovrebbe firmare la rescissione del contratto. Secondo quanto riportato da Uol ...Per gli esperti, il nome giusto per la difesa partenopea sembra essere quello di Diego, ormai fuori dal progetto: l'arrivo dell'esperto centrale uruguaiano in Campania entro la ...Calciomercato Cagliari: il club sardo e il Genoa sarebbero vicini a chiudere la trattativa per Godin con la formula di uno scambio alla pari Il futuro di Diego Godin potrebbe proseguire in Italia. Non ...Dodici giocatori indisponibili tra Covid e infortuni, scelte obbligate per Mazzarri domani sul campo dei blucerchiati alla ripresa del campionato ...