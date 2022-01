Cade dal terrazzo in preda ad una crisi ipoglicemica | Manuel muore a 45 anni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cade dal

In preda ad una crisi ipoglicemica ,terrazzo e muore. E' la tragedia che ha colpito una famiglia di Marano Vicentino (Vicenza) il giorno di Capodanno , quando Manuel Busato , operaio 45enne è caduto nel vuoto. Leggi anche - ...Argomenti trattati Vicenza, colpito da crisi ipoglicemicaterrazzo: è morto davanti alla compagna Vicenza, colpito da crisi ipoglicemicaterrazzo: la dinamica Vicenza, colpito da ...Manuel Busato è morto il giorno di Capodanno cadendo dal terrazzo di casa in preda a una crisi ipoglicemica. Papà di una bimba di un anno e in attesa del secondo bambino, Manuel, ...In preda ad una crisi ipoglicemica, cade dal terrazzo e muore. E' la tragedia che ha colpito una famiglia di Marano Vicentino (Vicenza) il giorno di Capodanno, quando Manuel ...