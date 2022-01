Benevento | vaccini tra freddo e file infinite | Civico22 ‘interroga’ Mastella

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiDi seguito una nota stampa direlativa alla situazione degli Hub vaccinali e alla richiesta di istituzione di un Tavolo permanente e di un monitoraggio sanitario. “Ieri, mentre il nostro Sindaco era “amabilmente impegnato” a Roma a cantare ed esibirsi in RAI, i suoi concittadini attendevano molte ore, ale al gelo, per sottoporsi ai tamponi Covid. Le lunghedi bambini e genitori davanti al Centro vaccinale facevano da contraltare allo spettacolo televisivo familiare del loro Sindaco. Veniva da vergognarsi di essere abitanti di una città che mortifica chi mostra senso civico monitorandosi e vaccinandosi. Perché è stato possibile un simile gravissimo disservizio? Perché il Comune non interviene prioritariamente a sostenere un Servizio Sanitario Nazionale in evidente affanno e difficoltà? ...

... al freddo e al gelo, per sottoporsi ai tamponi (, ndr) Covid'. Anche Civico 22 interviene sulle code registrate ieri dinanzi al Consultorio di. ' Le lunghe file di bambini e ..., a Napoli centinaia in coda Centinaia di persone in coda anche oggi negli hub di ... Adue neonati in intensiva Due neonati in terapia intensiva, nati da madri positive, a: ...Il Covid non rallenta la sua corsa anche in casa Benevento. Per il quarto giorno consecutivo, infatti, è stato rivelato un caso di positività nel gruppo squadra giallorosso: i tamponi a cui tutti i te ...Venerdì 7 gennaio gli alunni della Scuola Primaria Bilingue di Benevento faranno la seconda dose di vaccino anticovid-19. Il dirigente Giuseppe Ciampa ha ringraziato i genitori per la grande sensibili ...