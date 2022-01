Bassetti: molnupiravir evita ricovero in ospedale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono 189.109 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, in crescita (ieri erano 170.844), in calo invece i decessi, 231 (-28), 33.037 i guariti. E a fronte di 1.094.255 tamponi effettuati (ieri 1.228.410), il tasso di positività è salito al 17,3% (+3,4%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In aumento i ricoveri ordinari (+452), in crescita anche le terapie intensive (+36). Sono 112.850.467 le dosi di vaccino somministrate in totale. Sono 189.109 i nuovi casi di Covid-19 in Italia, nelle ultime 24 ore; in aumento anche le terapie intensive, 36 nuovi posti occupati nei reparti di rianimazione, e 452 nuovi ricoveri in area medica e 231 decessi. Sono questi i dati pubblicati dal ministero della Salute nel bollettino odierno sulla diffusione del virus nel nostro Paese. Tanti anche i test effettuati, 1 milione e 94.255, che portano il ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono 189.109 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, in crescita (ieri erano 170.844), in calo invece i decessi, 231 (-28), 33.037 i guariti. E a fronte di 1.094.255 tamponi effettuati (ieri 1.228.410), il tasso di positività è salito al 17,3% (+3,4%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In aumento i ricoveri ordinari (+452), in crescita anche le terapie intensive (+36). Sono 112.850.467 le dosi di vaccino somministrate in totale. Sono 189.109 i nuovi casi di Covid-19 in Italia, nelle ultime 24 ore; in aumento anche le terapie intensive, 36 nuovi posti occupati nei reparti di rianimazione, e 452 nuovi ricoveri in area medica e 231 decessi. Sono questi i dati pubblicati dal ministero della Salute nel bollettino odierno sulla diffusione del virus nel nostro Paese. Tanti anche i test effettuati, 1 milione e 94.255, che portano il ...

Advertising

infoitsalute : Bassetti: “Primi pazienti Covid trattati con la pillola Molnupiravir” - Pa0l0R0ss1 : @MediasetTgcom24 'Abbiamo trattato i primi pazienti con il farmaco antivirale #Molnupiravir . Si tratta di 21 anzia… - LuigiIvanV : RT @ChanceGardiner: Da oggi gli ignoranti irresponsabili come Bassetti useranno il Molnupiravir di Merck da 615 euro, nonostante la scarsa… - PaoloCaminiti1 : RT @ChanceGardiner: Da oggi gli ignoranti irresponsabili come Bassetti useranno il Molnupiravir di Merck da 615 euro, nonostante la scarsa… - buronjek : RT @ChanceGardiner: Da oggi gli ignoranti irresponsabili come Bassetti useranno il Molnupiravir di Merck da 615 euro, nonostante la scarsa… -