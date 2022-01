Tutto fatto tra Insigne e Toronto Fc, lascerà il Napoli a luglio (Di martedì 4 gennaio 2022) Lorenzo Insigne giocherà in Mls, con il Toronto Fc. Accordo raggiunto tra l’entourage del capitano del Napoli e la squadra canadese in un incontro che si è svolto oggi a Roma. Insigne chiuderà la stagione al Napoli e poi a luglio si trasferirà in Canada. Per il fantasista azzurro un contratto di cinque anni e mezzo con un compenso di 11,5 milioni netti più 4,5 di bonus e una serie di benefit. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 4 gennaio 2022) Lorenzogiocherà in Mls, con ilFc. Accordo raggiunto tra l’entourage del capitano dele la squadra canadese in un incontro che si è svolto oggi a Roma.chiuderà la stagione ale poi asi trasferirà in Canada. Per il fantasista azzurro un contratto di cinque anni e mezzo con un compenso di 11,5 milioni netti più 4,5 di bonus e una serie di benefit. L'articolo proviene da Italia Sera.

