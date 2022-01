Transpotec Logitec, tutto da rifare: la nuova ondata di contagi sposta la fiera a inizio maggio (Di martedì 4 gennaio 2022) Neppure il tempo di annunciare, a fine dicembre, la conferma della dello svolgimento della fiera per fine gennaio, con la presenza delle più importanti case costruttrici (Daf, Ford Trucks, Iveco, ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Neppure il tempo di annunciare, a fine dicembre, la conferma della dello svolgimento dellaper fine gennaio, con la presenza delle più importanti case costruttrici (Daf, Ford Trucks, Iveco, ...

Advertising

solomotori : Transpotec Logitec, appuntamento spostato a maggio - fruitecom_rp : RT @FruitbookMag: ?? @MarcaByBF non si svolgerà nel mese di gennaio 2022, a causa del #Covid19. Viene posticipata come il Sigep di Rimini e… - FruitbookMag : ?? @MarcaByBF non si svolgerà nel mese di gennaio 2022, a causa del #Covid19. Viene posticipata come il Sigep di Rim… - Sollevare_it : (Transpotec Logitec spostato all'inizio di maggio). Leggi di più su Sollevare - - TuttoSuMilano : RT @Natocnlavaligia: L’APPUNTAMENTO SI SPOSTA DAL 5 ALL’8 MAGGIO, IN FIERA MILANO LA MANIFESTAZIONE PIU' IMPORTANTE IN ITALIA PER AUTOTRASP… -