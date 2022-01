Tali e Quali: le regole della versione Nip presentata da Carlo Conti. La giuria e gli ospiti (Di martedì 4 gennaio 2022) La versione Nip del famoso programma condotto da Carlo Conti è pronta a fare il suo debutto su Rai1 proprio questo weekend. La prima delle quattro puntate evento andrà infatti in onda sabato 8 gennaio 2022 e mostrerà al pubblico l’avvincente gara tra la gente comune che interpreterà i grandi della musica iTaliana ed internazionale. Durante la marcia di avvicinamento alla prima puntata del programma, il conduttore ha rilasciato una intervista per spiegare le linee guide del nuovo format che si discosterà in qualche maniera dal suo famoso predecessore. Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo Tali e Quali dove personaggi non famosi si sfideranno tra loro trasformandosi in un’icona musicale. Tali e Quali: il regolamento ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 4 gennaio 2022) LaNip del famoso programma condotto daè pronta a fare il suo debutto su Rai1 proprio questo weekend. La prima delle quattro puntate evento andrà infatti in onda sabato 8 gennaio 2022 e mostrerà al pubblico l’avvincente gara tra la gente comune che interpreterà i grandimusica iana ed internazionale. Durante la marcia di avvicinamento alla prima puntata del programma, il conduttore ha rilasciato una intervista per spiegare le linee guide del nuovo format che si discosterà in qualche maniera dal suo famoso predecessore. Tutto quello che c’è da sapere sul nuovodove personaggi non famosi si sfideranno tra loro trasformandosi in un’icona musicale.: il regolamento ...

Advertising

goldshockgirl : @Occhio11869085 Questo è un problema della produzione noi non dobbiamo fare il loro stesso errore altrimenti siamo… - gabriellacicciu : Il gruppo dei teen che vogliono mangiare light sono tali e quali a me a 15 anni che cercavo di ribellarmi alla cuci… - infoitcultura : Tali e Quali, Carlo Conti torna in onda: cambiano gli imitatori ma non la giuria - infoitcultura : Carlo Conti sfida Maria De Filippi con Tali e Quali: “Gli ascolti? Vado oltre” - infoitcultura : Tali e quali prima puntata sabato su Rai1, ecco quarto giudice e ospiti -