Spalletti positivo al COVID. Il tecnico è asintomatico e in isolamento. Focolaio coronavirus nel Napoli?

Advertising

sportface2016 : +++Il #Napoli è sempre più un focolaio: positivo anche Luciano #Spalletti+++ #COVID19 #JuventusNapoli - SkySport : ULTIM'ORA COVID NAPOLI, SPALLETTI POSITIVO AL COVID. L'ALLENATORE E' ASINTOMATICO E IN ISOLAMENTO #SkySport #Napoli #Spalletti - AleAntinelli : Positivo Luciano #Spalletti Salta anche lui #JuventusNapoli - nikkoletta59 : RT @ElGusty99523701: Ahahahaha SPALLETTI POSITIVO AL COVID Ahahahah Fonte: Sport Italia - ninoBertolino : RT @SkySport: ULTIM'ORA COVID NAPOLI, SPALLETTI POSITIVO AL COVID. L'ALLENATORE E' ASINTOMATICO E IN ISOLAMENTO #SkySport #Napoli #Spalletti -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti positivo

Sky Sport

L'emergenza Covid continua a colpire il Napoli . Dopo la positività di vari calciatori, è emersa anche quella di Luciano. L'allenatore azzurro è risultatoa un tampone effettuato all'intero gruppo squadra, per monitorare la situazione in seguito ai vari contagi avvenuti nei giorni scorsi. Anche ...L'ultimo a essersi contagiato è Luciano, le cui condizioni di salute - rassicura la società - sono buone: il tecnico è asintomatico ed è già in isolamento. Naturalmente non potrà essere in ...Spalletti positivo al COVID. il tecnico del Napoli è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo. L’emergenza Coronavirus continua a colpire il Napoli. L’ultima tegola che si ..."In seguito alla notizia della positività di Spalletti, è stata annullata la conferenza di vigilia di Juventus-Napoli, che il tecnico avrebbe dovuto tenere domani alle 14 in collegamento video con la ...