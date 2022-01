Si fa presto a dire 75 centesimi. La babele dei prezzi delle mascherine FFP2 (Di martedì 4 gennaio 2022) “Se sono obbligatorie dovrebbero essere gratis”. La frase di una signora in fila per entrare in una farmacia di Monte Sacro, quartiere di Roma, riassume il pensiero di molti sulle mascherine FFP2, all’indomani dell’accordo concluso tra il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo e le farmacie italiane, che ne prevede la vendita a un prezzo non superiore a 75 centesimi di euro. L’accordo è stato raggiunto con le associazioni di categoria delle farmacie FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite, ma deve essere formalizzato, quindi non è ancora effettivo. Non riguarda inoltre gli altri rivenditori, come catene di supermercati e negozi di e-commerce. Il prezzo infatti varia da meno di 50 centesimi online, su Amazon o altre piattaforme, fino ai 2,50 euro che finora si potevano dover pagare in ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 gennaio 2022) “Se sono obbligatorie dovrebbero essere gratis”. La frase di una signora in fila per entrare in una farmacia di Monte Sacro, quartiere di Roma, riassume il pensiero di molti sulle, all’indomani dell’accordo concluso tra il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo e le farmacie italiane, che ne prevede la vendita a un prezzo non superiore a 75di euro. L’accordo è stato raggiunto con le associazioni di categoriafarmacie FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite, ma deve essere formalizzato, quindi non è ancora effettivo. Non riguarda inoltre gli altri rivenditori, come catene di supermercati e negozi di e-commerce. Il prezzo infatti varia da meno di 50online, su Amazon o altre piattaforme, fino ai 2,50 euro che finora si potevano dover pagare in ...

Advertising

HuffPostItalia : Si fa presto a dire 75 centesimi. La babele dei prezzi delle mascherine FFP2 - DarioViPu64 : @gippu1 Oggi si ha notizia di una Variante Camerunese del COVID-19. Chissà che lettera gli daranno? Speriamo si arr… - wsimonecapitan2 : @Up_78erailmio Tempo al tempo e vedrete che Cherubini vi stupirà dategli tempo e fiducia in questo momento non è fa… - mybluemoons : signore iddio è troppo presto di mattina per dire cosa penso delle mani di namjoon per favore non tentarmi oltre - theweirdSofi : Io avrei delle cose da dire ma è davvero troppo presto, certi commenti prima di mezzogiorno non li posso fare… -

Ultime Notizie dalla rete : presto dire L'analisi. Riconoscere la propria vocazione, una scoperta per fare la storia ... cooperatori della sua opera, perch la potessimo dire anche nostra, sentircene responsabili e ... presto o tardi, di non capirsi più" (papa Francesco, Discorso consegnato ai partecipanti al congresso ...

Contro Conte e Draghi: la doppia manovra dei senatori grillini che chiedono il "Mattarella bis" ... e il ministro Patuanelli non perdeva occasione per dire ai giornali che non ci fosse nessuna ... Ma in quest'ottica, si tratta anche di una posizione che potrebbe essere ben presto superata di fronte ...

Si fa presto a dire 75 centesimi. La babele dei prezzi delle mascherine FFP2 Yahoo Notizie ... cooperatori della sua opera, perch la potessimoanche nostra, sentircene responsabili e ...o tardi, di non capirsi più" (papa Francesco, Discorso consegnato ai partecipanti al congresso ...... e il ministro Patuanelli non perdeva occasione perai giornali che non ci fosse nessuna ... Ma in quest'ottica, si tratta anche di una posizione che potrebbe essere bensuperata di fronte ...