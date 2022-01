Salernitana, 11 positivi e altri 25 in isolamento (Di martedì 4 gennaio 2022) La Salernitana ha 11 contagiati tra i suoi tesserati. La Salernitana aveva già saltato la trasferta a Udine per lo stesso motivo. La Salernitana rischia di affrontare in totale emergenza la sfida di giovedì contro il Venezia. Dall’ultimo giro di tamponi effettuati nella giornata di ieri, infatti, sono emersi altri cinque casi positivi che si aggiungono ai sei già riscontrati in precedenza. In totale, dunque, i contagiati salgono a undici, di cui nove calciatori. Il club, per motivi di privacy, non ha comunicato l’identità dei contagiati. “Metteremo in quarantena le cinque persone risultate positive per 7 o 10 giorni a seconda della loro condizione”, ha spiegato il responsabile Covid dell’Asl di Salerno, Arcangelo Saggese Tozzi. In quarantena sono altri 25. Si tratta – apprende l’ANSA ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 4 gennaio 2022) Laha 11 contagiati tra i suoi tesserati. Laaveva già saltato la trasferta a Udine per lo stesso motivo. Larischia di affrontare in totale emergenza la sfida di giovedì contro il Venezia. Dall’ultimo giro di tamponi effettuati nella giornata di ieri, infatti, sono emersicinque casiche si aggiungono ai sei già riscontrati in precedenza. In totale, dunque, i contagiati salgono a undici, di cui nove calciatori. Il club, per motivi di privacy, non ha comunicato l’identità dei contagiati. “Metteremo in quarantena le cinque persone risultate positive per 7 o 10 giorni a seconda della loro condizione”, ha spiegato il responsabile Covid dell’Asl di Salerno, Arcangelo Saggese Tozzi. In quarantena sono25. Si tratta – apprende l’ANSA ...

