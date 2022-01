Renzi e la Boschi ai ferri corti, colpa del Quirinale? Dagospia mette insieme pezzi, retroscena e… (Di martedì 4 gennaio 2022) Maria Elena Boschi e Matteo Renzi più distanti che mai. Anzi, addirittura, per Dagospia i due in questo momento sarebbero su posizioni politiche talmente distanti da titolare il servizio sulla presunta freddezza in corso sul fatto che leader di Iv e braccio destro non si parlerebbero più. Il motivo del contendere? Posizioni diverse e inconciliabili, si direbbe in una documento di divorzio, sul prossimo inquilino del Quirinale. Una teoria che, un’intervista a La Stampa rilasciata dall’affascinante Meb e un retroscena ricostruito dal Messaggero, lascerebbero adombrare il dubbio che la frattura tra Renzi e la Boschi possa rispondere a qualcosa in più che a una semplice voce di corridoio… Quirinale, il pomo della discordia tra Renzi e la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 gennaio 2022) Maria Elenae Matteopiù distanti che mai. Anzi, addirittura, peri due in questo momento sarebbero su posizioni politiche talmente distanti da titolare il servizio sulla presunta freddezza in corso sul fatto che leader di Iv e braccio destro non si parlerebbero più. Il motivo del contendere? Posizioni diverse e inconciliabili, si direbbe in una documento di divorzio, sul prossimo inquilino del. Una teoria che, un’intervista a La Stampa rilasciata dall’affascinante Meb e unricostruito dal Messaggero, lascerebbero adombrare il dubbio che la frattura trae lapossa rispondere a qualcosa in più che a una semplice voce di corridoio…, il pomo della discordia trae la ...

