QUIRINALE. PARLAMENTO CONVOCATO IN SEDUTA COMUNE IL 24 GENNAIO (Di martedì 4 gennaio 2022) 'L'avviso - aggiunge - sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale di oggi. Come da prassi, questa mattina ho inviato la comunicazione ai presidenti dei Consigli regionali, che dovranno scegliere i ... Leggi su parlamentonews (Di martedì 4 gennaio 2022) 'L'avviso - aggiunge - sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale di oggi. Come da prassi, questa mattina ho inviato la comunicazione ai presidenti dei Consigli regionali, che dovranno scegliere i ...

Advertising

Montecitorio : Elezioni #Quirinale, la lettera del Presidente @Roberto_Fico: 'Parlamento in seduta comune e con delegati regionali… - repubblica : Quirinale, Fico convoca il Parlamento: la prima votazione il 24 gennaio - eziomauro : Quirinale, Fico convoca il Parlamento: la prima votazione il 24 gennaio alle 15 - Livia_DiGioia : RT @SimoneAlliva: Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione… - ArielloGiuliano : RT @dottorbarbieri: ????? #Quirinale IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE (INTEGRATO DAI DELEGATI REGIONALI) SARÀ CONVOCATO IL 24 GENNAIO 2022, AL… -