Orietta Berti e il 2021 da rivincita: "C'è stato un periodo in cui nell'ambiente mi schivavano tutti"

Il 2021 di Orietta Berti è stato fenomenale. Dalla partecipazione al Festival di Sanremo fino al clamoroso successo della hit estiva "Mille", la cantante ha ottenuto molte soddisfazioni nell'anno passato. Orietta Berti si è ritagliata degli spazi anche in Tv con varie ospitate e il compito di giurata a The Voice Senior. La cantante di "Fin che la barca va", infatti, ha sostituito Al Bano Carrisi e la figlia Jasmine nel talent show targato Rai. In una recente intervista, rilasciata al Corriere della Sera, Orietta Berti ha raccontato proprio le sensazioni di quest'ultimo sensazionale anno, pieno di successi.

