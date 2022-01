Omicron, “per bambini under 5 anni rischio di essere ricoverati di un terzo rispetto a variante Delta” (Di martedì 4 gennaio 2022) Che Omicron possa essere meno letale è una ipotesi che si basa sui primi dati che arrivano da diversi paesi e che sono stati analizzati in più studi. E, secondo uno studio coordinato dalla Case Western Reserve University di Cleveland (Usa) e reso disponibile in pre-print su medRxiv, per i bambini al di sotto dei 5 anni il rischio di essere ricoverati per Covid-19 è un terzo rispetto al periodo in cui circolava la variante Delta. La ricerca ha analizzato quasi 580mila diagnosi di Covid-19 effettuate nel corso del 2021, confrontando gli esiti dell’infezione nel periodo ‘pre-Omicron’ con quelli successivi alla comparsa della nuova variante. Nel complesso, lo studio ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Chepossameno letale è una ipotesi che si basa sui primi dati che arrivano da diversi paesi e che sono stati analizzati in più studi. E, secondo uno studio coordinato dalla Case Western Reserve University di Cleveland (Usa) e reso disponibile in pre-print su medRxiv, per ial di sotto dei 5ildiper Covid-19 è unal periodo in cui circolava la. La ricerca ha analizzato quasi 580mila diagnosi di Covid-19 effettuate nel corso del 2021, confrontando gli esiti dell’infezione nel periodo ‘pre-’ con quelli successivi alla comparsa della nuova. Nel complesso, lo studio ha ...

