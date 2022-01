Napoli | altri due addii dopo Insigne | esodo a fine stagione

(Di martedì 4 gennaio 2022) Il, oltre al capitano Lorenzo, si prepara a salutaredue calciatori al termine di questaCome riferito da Repubblica, non dovrebbe essere il solo Lorenzoa lasciare ilal termine di questa. Il club azzurro si prepara a salutaredue calciatori, così da alleggerire ulteriormente il monte ingaggi. Si tratta di Dries Mertens e Faouzi Ghoulam. Entrambi, con il contratto in scadenza il 30 giugno 2022, non dovrebbero apporre la propria firma sul rinnovo, andando via a parametro zero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sechesi : #Insigne inattaccabile. Si è fatto 10 anni nel Napoli, gli ultimi da capitano, con diverse soddisfazioni e qualche… - sportface2016 : #Napoli, altri quattro positivi al #Covid_19 nel gruppo squadra: ci sono due calciatori - Michele20600106 : #Lozano Napoli altri 4 #positivi al #covid pochi minuti fa data la notizia 2 giocatori e 2 magazzinieri fra poco g… - NapoliCalciogol : Napoli, altri quattro casi di positività al Covid fra giocatori e team - _softPizza_ : Questo è l'utente di quel famoso forum di cui ben si parla (almeno da quello che ho letto) sul mercato del Napoli,… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli altri

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il, oltre al capitano Lorenzo Insigne, si prepara a salutaredue calciatori al termine di questa stagione Come riferito da Repubblica, non dovrebbe essere il solo Lorenzo Insigne a lasciare ...Ilfa sapere che ci sonocontagi da Covid 19 all'interno del gruppo dopo il normale giro di tamponi sui tesserati. Con un comunicazione ufficiale ilfa sapere: ' In seguito al giro di ...Sono 9 gli indisponibili per il big match di Torino. Tutti i positivi sono asintomatici ed in isolamento domiciliare ...I nove Comuni con il più alto nuemero di contagi si trovano in Irpiania, dove gli ospedali sono ormai saturi Napoli, 4 gennaio 2022 – Raddoppiano in sole 24 ore i nuovi contagi in Campania, che oggi r ...