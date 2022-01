Migranti:in 104 arrivati nella Locride,primo sbarco del 2022 (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 104 i Migranti, quasi tutti di nazionalità afghana e pochi pachistani, iracheni e siriani, sbarcati nella notte nel porto di Roccella Ionica in Calabria. I profughi - tra cui una mezza dozzina di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 104 i, quasi tutti di nazionalità afghana e pochi pachistani, iracheni e siriani, sbarcatinotte nel porto di Roccella Ionica in Calabria. I profughi - tra cui una mezza dozzina di ...

Advertising

ilmetropolitan : ???? #Migranti. Sbarcati in 104 a #RoccellaJonica (RC) - Soverato : Nuovo sbarco di migranti in Calabria, arrivati in 104 nella notte - newzit : #Migranti: 104 sbarcati nel Reggino -