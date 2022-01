Mafia: omicidio Piersanti Mattarella, un mistero lungo 42 anni/Adnkronos (3) (Di martedì 4 gennaio 2022) (Adnkronos) – Falcone sembrava essere convinto della responsabilità di Giuseppe Valerio Fioravanti. Anche se quest’ultimo fu assolto in via definitiva, dopo la strage di Capaci. “Tutti i personaggi, quelli realmente importanti e senza i quali non sarebbe potuto avvenire un omicidio mafioso di quel calibro a Palermo, nella zona di Francesco Madonia (questo non lo dimentichiamo), nessuno di questi personaggi è stato riconosciuto – aveva detto il giudice antiMafia – ma non nel senso che non è stato riconosciuto dalla vedova Mattarella, ma nel senso che ha sicuramente escluso che questi personaggi potessero essere coinvolti nell’esecuzione dell’omicidio”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 gennaio 2022) () – Falcone sembrava essere convinto della responsabilità di Giuseppe Valerio Fioravanti. Anche se quest’ultimo fu assolto in via definitiva, dopo la strage di Capaci. “Tutti i personaggi, quelli realmente importanti e senza i quali non sarebbe potuto avvenire unmafioso di quel calibro a Palermo, nella zona di Francesco Madonia (questo non lo dimentichiamo), nessuno di questi personaggi è stato riconosciuto – aveva detto il giudice anti– ma non nel senso che non è stato riconosciuto dalla vedova, ma nel senso che ha sicuramente escluso che questi personaggi potessero essere coinvolti nell’esecuzione dell’”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

