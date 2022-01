Liga | giornata 19 | Real battuto dal Getafe | si rialza l’Atlético

(Di martedì 4 gennaio 2022) Inizia con una sorpresa il 2022 della: nella19 ilMadrid viene sconfitto dale il Siviglia ne approfitta per accorciare. Il Barcellona vince di misura contro il Maiorca,batte il Rayo Vallecano e torna a fare punti dopo un dicembre complicato. Il Valencia spreca mentre il Villarcontinua la risalita in classifica. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati.19:1-0, Atlético-Rayo 2-0, Cadice-Siviglia 0-1 La sorpresa di inizio anno arriva dalMadrid, che perde 1-0 sul campo delinterrompendo una striscia positiva che durava da undici partite. I blancos conservano ugualmente il primo posto ma il Siviglia, che ...

