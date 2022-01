Juventus, piace Dest per la fascia: anche Chelsea e Atletico su di lui (Di martedì 4 gennaio 2022) La Juventus, dopo un inizio di campionato difficile, sta pian piano riprendendosi. Il periodo di forma e ottimo e per continuare su questa rotta una mano potrebbe anche arrivare dalla finestra invernale di calciomercato. Sono molti infatti i nomi seguiti dalla dirigenza bianconera. Tra tutti, nelle ultime ore, vi è quello di Sergiño Dest, almeno L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) La, dopo un inizio di campionato difficile, sta pian piano riprendendosi. Il periodo di forma e ottimo e per continuare su questa rotta una mano potrebbearrivare dalla finestra invernale di calciomercato. Sono molti infatti i nomi seguiti dalla dirigenza bianconera. Tra tutti, nelle ultime ore, vi è quello di Sergiño, almeno L'articolo

Advertising

marcoconterio : ?? ?? Il punto sugli intrecci tra #Juventus #FCBarcelona e #Atleti ???? Confermato contatto Xavi #Morata. Può partire… - dailynews_24 : Juventus, piace Dest per la fascia: anche Chelsea e Atletico su di lui - xian29mc : #Morata e la sua bellissima famiglia mi piace da tanto, ma non è un dubbio che da 1 anno sta facendo cagare in camp… - PeppeMur84 : @Maumunno Mi piace, mi piace, mi piace. Barbara è la mia preferita della Juventus women. Non la perderò. Anzi ti retwitto. ?? - infoitsport : La Juventus può salutare Kaio Jorge? Piace a Olympique Marsiglia e Sampdoria -