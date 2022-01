Inter, Milan o Fiorentina? Il primo che apre la cassaforte si prende Alvarez (Di martedì 4 gennaio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : ... Leggi su gazzetta (Di martedì 4 gennaio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...

Advertising

tvdellosport : Tra poco a Sportitaliamercato ?? Inizia il mercato: #juventus all’attacco, tra #morata e gli scenari avanzati ??… - cmdotcom : #Napoli, contatti per #Parisi: piace anche a #Inter e #Milan, l'#Empoli ha fatto una scelta [@francGuerrieri]… - Squawka : Most Serie A points in 2021: 104 - Inter 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 - Atalanta 93 92 91 - Napoli 90 89 88 -… - dannap1997 : Ma alla Juve, Inter e Milan nessuno si infetta????? - Kalulisme : RT @Gazzetta_it: #calciomercato Inter, Milan o Fiorentina? Il primo che apre la cassaforte si prende Alvarez -