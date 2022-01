Incidente in snowboard mentre è in vacanza con la fidanzata | morto giovane tatuatore

Advertising

infoitinterno : Tragico incidente con lo snowboard, 28enne muore mentre era in vacanza in Trentino - Aprilia_News : INCIDENTE CON LO SNOWBOARD, #MUORE IL 28enne MANUEL FAGNANI -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente snowboard

Una vita spezzata a 28 anni. Manuel Fagnani, tatuatore di Nettuno e molto conosciuto sul litorale a sud di Roma, è morto per unsullo, schiantandosi contro un albero sulle pista 3 di San Martino di Castrozza, in provincia di Trento. Una tragedia consumata domenica 2 gennaio. Con lui, la fidanzata Giada. ...È il grido di dolore di uno dei tanti amici di Manuel Fagnani il ventottenne di Nettuno morto domenica pomeriggio dopo essere finito con locontro uno degli alberi che costeggiano la pista '...Manuel Fagnani, 28 anni, è rimasto vittima di un incidente sulla neve a San Martino di Castrozza. La disperazione della fidanzata che lo saluta con un ...I soccorsi sono intervenuti subito anche perché presenti su questo tracciato, ma l’impatto è stato violento e non c’è stato niente da fare. SAN MARTINO DI CASTROZZA (TRENTO) – Incidente in montagna a ...