Gianni Morandi squalificato dal Sanremo 2022? Arriva la decisione della Rai (Di martedì 4 gennaio 2022) La canzone di Gianni Morandi è stata svelata. Molti hanno parlato di esclusione da Sanremo 2022. A chiarire tutto ci ha pensato la Rai. Gianni Morandi, Sanremo (GettyImages)Nei giorni scorsi, Gianni Morandi è stato artefice di un pesante sbaglio. La sua canzone, infatti, è finita sui social. Cosa che va contro le regole del Festival di Sanremo. Come ben sappiamo, le canzoni non possono essere in alcun modo divulgate prima. La pena per chi lo fa è l’esclusione dalla competizione. Gli ultimi giorni, si è parlato molto della vicenda. La posizione del cantante è stata in bilico. Ora, però, è Arrivato un comunicato direttamente dalla Rai che ha chiarito quanto accaduto. I ... Leggi su chenews (Di martedì 4 gennaio 2022) La canzone diè stata svelata. Molti hanno parlato di esclusione da. A chiarire tutto ci ha pensato la Rai.(GettyImages)Nei giorni scorsi,è stato artefice di un pesante sbaglio. La sua canzone, infatti, è finita sui social. Cosa che va contro le regole del Festival di. Come ben sappiamo, le canzoni non possono essere in alcun modo divulgate prima. La pena per chi lo fa è l’esclusione dalla competizione. Gli ultimi giorni, si è parlato moltovicenda. La posizione del cantante è stata in bilico. Ora, però, èto un comunicato direttamente dalla Rai che ha chiarito quanto accaduto. I ...

