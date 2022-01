“Frammenti di un Prigioniero” di Lino Manocchia

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 4 gennaio 2022) Elso Simone Serpentini e Walter De Berardinis curano l’edizione in ricordo del giornalista giuliese detenuto in Germania nei lager tedeschi tra il 1943 e il 1945 GIULIANOVA (Teramo) – Gli scritti del giornalista italoamericano, pubblicati dalla Artemia Nova Editrice, sono gli appunti inediti scritti dal giornalista giuliese (scomparso nel 2017 negli USA) durante la sua permanenza in un campo degli Internati Militari Italiani (IMI) in Germania. “Dopo la resa, ci fu una lunga odissea sui vagoni merci. I campi d’internamento tedeschi non si potevano definire certamente “umani”, ma meglio della morte erano. Quando ancora oggi mi chiedono perché non scrivo un libro-ricordo di tutte le vicende italiane e americane, rispondo che la storia è quella che è, resta, ma il più delle volte si dimentica.”...