Elezioni Quirinale, Fico convoca Parlamento il 24 gennaio (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, sentito il Presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la ...

Montecitorio : Elezioni #Quirinale, la lettera del Presidente @Roberto_Fico: 'Parlamento in seduta comune e con delegati regionali… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Domani la data del primo voto sul Colle, resta l'allarme contagi #ANSA - menomm : RT @Montecitorio: Elezioni #Quirinale, la lettera del Presidente @Roberto_Fico: 'Parlamento in seduta comune e con delegati regionali convo… - News24_it : Elezione Presidente della Repubblica: come e quando si vota per il Quirinale - Corriere della Sera - lisasali3 : #Quirinale...vediamo se ho capito bene...#Berlusconi scende al Quirinale, il #PD esce dal governo e si va ad… -