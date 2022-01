Curry | che succede? Sbaglia 9 triple su 10

Advertising

sportli26181512 : NBA, i risultati della notte: Ja Morant travolge i Nets, vincono Warriors e Bulls: Morant segna 36 punti nel quinto… - NullDeNient : @BontaHill La verità è che Curry sta correndo tantissimo, difendendo tantissimo e non è più un ragazzino, è semplic… - GarbageTimeIT : I GSW battono 115-108 gli Heat nonostante un'altra pessima prestazione al tiro di Curry: 1/10 3P e 3/17 FG La stagi… - tupitrec : RT @zbrallohwski: kuzma ha messo più triple clutch questa stagione che curry in tutta la sua carriera - zbrallohwski : kuzma ha messo più triple clutch questa stagione che curry in tutta la sua carriera -

Ultime Notizie dalla rete : Curry che

La Gazzetta dello Sport

Il più grande tiratore da tre punti della storia della Nba si prende una serata "di riposo": 9 su 10 dall'arco e un complessivo 3 su 17 al tiro nella sfida tra Golden State e Miami. I Warriors, però, ...Morant segna 36 punti nel quinto successo in fila per Memphisbatte a domicilio Brooklyn, Stephfa cilecca (9 punti e 3/17 al tiro) ma Golden State supera lo stesso Miami, ottava vittoria in fila per Chicagosi sbarazza anche di Orlando. Clamorosa ...I 36 punti di Ja Morant valgono il quinto successo consecutivo per Memphis, che supera in casa Brooklyn nella notte Nba. Male Steph Curry (9 punti e 3/17 al tiro), ma Golden State batte comunque Miami ...Microsoft e i nostri fornitori di terze parti utilizzano cookie per archiviare e accedere a informazioni quali ID univoci per erogare, gestire e migliorare i nostri servizi e annunci. Se accetti, verr ...