“Come faccio a capire se mio figlio soffre di un disturbo di iperattività?” (Di martedì 4 gennaio 2022) Buongiorno, il mio bambino è in prima elementare ma sia a scuola che a casa facciamo fatica a farlo stare seduto per fare i compiti o gli esercizi. Si muove in continuazione e di conseguenza non riesce a concentrarsi su quello che sta facendo. Rispetto agli altri bimbi è più in difficoltà e me ne dispiaccio, perché in realtà è molto curioso e intelligente. Potrebbe avere un disturbo di iperattività? Qual è l’iter per capirlo e, nel caso, aiutarlo? Grazie mille. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 4 gennaio 2022) Buongiorno, il mio bambino è in prima elementare ma sia a scuola che a casa facciamo fatica a farlo stare seduto per fare i compiti o gli esercizi. Si muove in continuazione e di conseguenza non riesce a concentrarsi su quello che sta facendo. Rispetto agli altri bimbi è più in difficoltà e me ne dispiaccio, perché in realtà è molto curioso e intelligente. Potrebbe avere undi? Qual è l’iter per capirlo e, nel caso, aiutarlo? Grazie mille. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Advertising

eziomauro : Air Italy, prime lettere di licenziamento. Il dramma di un padre: 'Come posso dirlo ai miei figli?' - _GigiDAlessio_ : Ciao a tutti, purtroppo anch'io sono a casa con il covid. Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il… - AlfredoPedulla : Faccio io e 10 minuti dopo fai tu. Ma ieri non c’eri, come mai? Salutami Bruce Lee - iOpinionistaWeb : @GiovannaSerra3 La gente come lei l’educazione me la fa perdere, faccia quello che vuole e non venga a sindacare quello che faccio io - chiarabarbagli : @AuroraFantin Io come Te. Un pc e un cellulare (ed essere raggiungibile), manco mi serve la stampante. Io di km ne… -