Che c’entra Amazon con le “candele che non profumano” e il coronavirus? (Di martedì 4 gennaio 2022) Decine e decine di recensioni negative contro le celebri Yankee Candle, che avrebbero perso il loro tipico odore. Ma forse sono le persone che hanno perso il senso dell'olfatto. O forse no Leggi su repubblica (Di martedì 4 gennaio 2022) Decine e decine di recensioni negative contro le celebri Yankee Candle, che avrebbero perso il loro tipico odore. Ma forse sono le persone che hanno perso il senso dell'olfatto. O forse no

Advertising

borghi_claudio : @sbonaccini Quando arriverà a capire che il green pass non c'entra NULLA con chi va in terapia intensiva e chi no p… - reportrai3 : Green pass in salsa cinese: QR code generato da delle app che devi mostrare continuamente. Verde, passi. Giallo, no… - butterflypv : - Mynameismysoul : @federic23830309 Ma cosa c’entra.Ognuno combatte la sua battaglia.Sono gli australiani che ne escono male.I soldi b… - servineresh : @Iosonolagomma @ilsabino1994 oltre al fatto che un avvocato è più che qualificato a parlare di giustizia, che c'ent… -

Ultime Notizie dalla rete : Che c’entra Ma Paolo Rossi che cosa c'entra con l'Olimpico? Pagine Romaniste