Calciomercato Inter, sfida alla Sampdoria per Villar: le ultime (Di martedì 4 gennaio 2022) Calciomercato Inter, concorrenza della Sampdoria per il centrocampista Gonzalo Villar, pronto a lasciare la Roma In questo mercato di gennaio, l’Inter è attento ad eventuali opportunità che posso alzare il livello della rosa. Un’opportunità per i nerazzurri può essere Gonzalo Villar, centrocampista della Roma in uscita visto il poco utilizzo di Josè Mourinho. Marotta e Ausilio stanno seguendo con Interesse la situazione e nel caso in cui dovessero uscire sia Vecino che Sensi (in prestito), l’Inter potrebbe tentare l’affondo decisivo. Sul giocatore spagnolo però c’è anche l’Interesse della Sampdoria che è alla ricerca di un centrocampista dopo l’addio di Adrien Silva. A riportarlo è Sky ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022), concorrenza dellaper il centrocampista Gonzalo, pronto a lasciare la Roma In questo mercato di gennaio, l’è attento ad eventuali opportunità che posso alzare il livello della rosa. Un’opportunità per i nerazzurri può essere Gonzalo, centrocampista della Roma in uscita visto il poco utilizzo di Josè Mourinho. Marotta e Ausilio stanno seguendo conesse la situazione e nel caso in cui dovessero uscire sia Vecino che Sensi (in prestito), l’potrebbe tentare l’affondo decisivo. Sul giocatore spagnolo però c’è anche l’esse dellache èricerca di un centrocampista dopo l’addio di Adrien Silva. A riportarlo è Sky ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter avverte l'#Ajax: è pronto a chiudere per #Onana - Gazzetta_it : Inter, è il giorno di Onana. Visite mediche a Milano e poi firma - cmdotcom : #Inter, #Ginter non blocca #Bremer. I nerazzurri vogliono il brasiliano e tra #Cairo e #Marotta c'è una promessa… - mr_kubra : RT @fcin1908it: #Biasin: “C’è un nome che l’#Inter può prendere a gennaio. Operazione che può colmare un buco” - calciomercatoit : ???#Chelsea - #Tuchel sul futuro di #Lukaku: 'Ci siamo parlati e abbiamo chiarito. Non ci sono dubbi sul suo impegno… -