Bloccati e beffati | la quarantena non è più considerata malattia

Roma, 4 gen – Bloccati in casa e beffati dal governo. Dal primo gennaio 2022 i giorni trascorsi in quarantena non vengono più equiparati alla malattia. Idem per quanto riguarda la permanenza domiciliare fiduciaria, che per intendersi è richiesta alle persone che fanno ingresso in Italia da Paesi considerati a rischio. Come sottolineato stamani dal Corriere della Sera, in questi casi fino al 31 dicembre 2021 il periodo di malattia era coperto dall'Inps, ma l'esecutivo guidato da Mario Draghi non ha rifinanziato la misura. E così chi non può andare al lavoro, perché è stato in contatto con un positivo al Covid e dunque costretto a isolarsi in quarantena, quasi in sordina subisce anche un danno economico non trascurabile.

