"Addio calcio, mi ritiro": decisione clamorosa a soli 30 anni

Davy Propper a soli 30 anni ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Per l'ormai ex nazionale olandese si tratta di mancanza di stimoli. "Ho preso la decisione prima di Natale, mi sembra di aver fatto la scelta giusta." Così Davy Propper, ormai ex centrocampista olandese, ha salutato i suoi tifosi. Si ritira dal calcio.

