Vecchi smartphone, da gennaio questi modelli non funzioneranno più (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il 4 gennaio sarà una data di addio per alcuni modelli di smartphone che non potranno più essere utilizzati La tecnologia è utile e affascinante ma nello stesso tempo volatile. Le innovazioni dovute alla ricerca viaggiano spedite al punto che l'obsolescenza è diventata ciclica e frequente per determinati prodotti come ad esempio gli smartphone. Proprio L'articolo proviene da Consumatore.com.

